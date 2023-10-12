Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Гвардейская, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3; ул. Гвардейская, 3;
с 23.00 12 октября до 6.00 13 октября - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; ул. Шабалина, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 до выполнения работ - ул. Папанина, 16, 17, 20, 21, 23.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Радищева, 32.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 7, 11; ул. Генерала Фролова, 13.
От электроснабжения:
8.00 – 17.00 - пер. Хибинский, 5, 5а, 12, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.