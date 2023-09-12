Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 11.00 7 сентября до выполнения работ - ул. Профсоюзов, 22;
9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 15, 17; ул. Полярные Зори, 11а;
9.00 — 18.00 - пр-д. Северный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Папанина, 1, 3;
11.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9 корп. 5;
ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп. 3.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 48 корп. 1, 50.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Куйбышева, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Радищева, 42/10, 44/9; пр. Рылеева, 6;
9.00 — 15.00 - ул. Чехова, 4, 6.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 45, 47, 49; ул. Коминтерна, 16, 18, 20, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.