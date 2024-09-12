Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 сентября.
От холодного водоснабжения:
4.00 - 09.00 - ул. Свердлова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 6/1, 6/2, 6/3, 4/1, 4/2, 2/2, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 9, 9а;
9.00 - 15.00 - ул. Куйбышева, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6;
9.00 - 15.00 - ул. Академика Павлова, 19;
9.00 - 15.00 - ул. Фурманова, 2;
9.00 - 15.00 - ул. Радищева, 35/8;
9.00 - 15.00 - ул. Гоголя, 19;
9.00 – до устранения, ул. Юрия Гагарина, 45, 47.
От электроснабжения:
9.00 - 17.00 - просп. Ленина, 102;
9.00 - 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 8, 10.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - ул. Сафонова, 28;
10.00 - 13.00 - просп. Кольский, 45, 47, 49;
10.00 - 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 27, 29.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.