Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42/20;
9.00 — 12.00 - ул. Радищева, 8, 26;
9.00 — 12.00 - ул. Рогозерская, 10, 13, 13б, 15, 17;
9.00 — 12.00 - ул. Генерала Фролова, 17, 22, 24, 24а, 25, 26, 26/1.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
9.00 — 12.00 - ул. Старостина, 45, 49;
9.30 — 15.00 - просп. Кольский, 218, 220, 222, 224, 226, 228;
9.30 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 56;
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Фролова, 4/6;
11.30 — 14.00 - ул. Новое Плато, 18;
11.30 — 14.00 - ул. Мира, 1;
13.00 — 15.00 - ул. Октябрьская, 18/3;
13.00 — 15.00 - Ул. Виктора Миронова, 1.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 45, 47, 49;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 18, 20;
10-00 — 14.00 - ул. Лесная, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.