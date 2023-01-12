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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 18.00 - пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16; просп. Кольский, 160, 160а, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 корп. 1, 174 корп. 2, 174 корп. 3, 174 корпе. 4, 174 корп. 5, 176 корп. 1, 176 корп. 2, 176 корп. 3; пр-д. Ледокольный, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Шевченко, 32.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 12 января  до выполнения работ - ул. Шабалина, 4.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 9 корп. 1, 15 корп. 2, 73, 79.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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