Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 49, 51, 53, 55; ул. Гаджиева, 4, 6.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Халатина, 15, 19, 21; ул. Адмирала Ушакова, 8;

10.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 24.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 25 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.