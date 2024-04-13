Мурманская область. Арктика (16+)13.04.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 апреля.
От электроснабжения:
12.30 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Копытова, 40, 42;
10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 23;
10.00 — 13.00 - пер. Арктический, 8, 10, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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