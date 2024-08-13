Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 1 августа до выполнения работ 14 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной по ул. «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов.

Опрессовка теплосети:

с 12 августа до выполнения работ 15 августа – опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельной «Роста» - 114 домов.

Гидравлические испытания котельной:

13 августа — гидравлические испытания котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 13 августа до выполнения 19 августа — гидравлические испытания котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Воровского, 22.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Самойловой, 10, 10а;

9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 1.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 26;

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.