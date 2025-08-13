Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нуждПравительство РФ занялось комплексной трансформацией государственных услуг
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Мира, 11, 13, 15, 17;

9.00 — 17.00 - ул. Скальная, 33, 35, 37;

9.00 — 16.00 - просп. Ленина, 54, 60;

15.00 — 18.00 - просп. Кольский, 101, 103, 105;

15.00 — 18.00 - ул. Беринга, 2;

10.00 — 18.00 - ул. Магомета Гаджиева, 6а;

9.00 — 23.00 - пр. Профессора Жуковского, 11, 18.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 26;

10.00 — 13.00 - ул. Привокзальная, 10.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Старостина, 67;

12.00 — 15.00 - ул. Гвардейская, 1/15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

