Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 декабря.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Книповича, 59, 61 корп. 1, 63, 49 корп. 3; ул. Планерная, 3; ул. Книповича, 48, 52.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 26; просп. Кирова, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.