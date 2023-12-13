Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 декабря.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.00 – 08.30, ул. Капитана Орликовой, 32;
9.00 – 17.00 - ул. Володарского, 3;
9.00 – 17.00 - ул. Челюскинцев, 7;
9.00 – 17.00 - ул. Карла Маркса, 4.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
9.00 – 17.00 - пр-д Молодежный, 11,12, 13;
10.00 – 14.00 - просп. Героев-североморцев, 17/1, 17 корп. 2, 19;
9.00 – 17.00 - ул. Крупской, 13;
9.00 – 17.00 - пр. Михаила Бабикова, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
9.00 – 20.00 - ул. Аскольдовцев, 36, 11, 15, 17, 19, 38/28;
9.00 – 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 22, 24.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - просп. Кирова, 26, 54;
10.00 – 13.00 - ул. Александра Невского, 89;
10.00 – 13.00 - ул. Адмирала Ушакова, 16/20;
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 30 корп. 1;
10.00 – 16.00 - ул. Адмирала Ушакова, 16/20.
От электроснабжения:
12.00 – 16.00 - ул. Гвардейская, 22;
10.00 – 12.00 - ул. Пархоменко, 6;
11.00 – 14.00 - ул. Пархоменко, 8;
9.00 – 12.00 - ул. Шевченко, 10, 11, 14, 16, 18, 1а, 24, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.