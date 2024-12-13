Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — до выполнения - ул. Полины Осипенко, 8.
От теплоснабжения:
9.00 — 13.00 - пр. Профессора Жуковского, 14, 18;
09.00 — до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 19/15, 15, 17.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова 54, 56, 58; Гагарина, 19,25, 27, 29.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Радищева, 14 корп. 1;
12.00 — 15.00 - ул. Новое Плато, 9;
10.30 — 15.00 - ул. Гвардейская, 9а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.