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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 февраля.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 13 февраля до выполнения работ, ул. Приморская (р-н. Росляково), 21;

9.00 — 23.00 – просп. Героев-североморцев, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/21; ул. Хлобыстова, 25; ул. Гаджиева, 6а

От электроснабжения:

В связи с проведением противоаварийных ремонтных работ в электрических сетях АО «МОЭСК» информируем, что в период с 8.00 до 17.00 13 февраля будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-255.

Таким образом, отключение электроснабжения коснётся объектов, расположенных по следующим адресам: ул. Комсомольская, 10, 15, 15а, 15/1, 15/2; ул. Самойловой, д. 14а (ТЦ «Пионер»).

13 февраля необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-255.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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