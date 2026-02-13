Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 февраля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - Долина Уюта, 1а, 1б, 2, 6;

9.00 — 20.00 - ул. Зои Космодемьянской, 5, 7, 9, 17/1, 17/2, 17/3, 11, 13, 15/1, 15/2, 15/3.

От теплоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 80, 82.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова, 4, 6, 8, 12;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 6, 6 корп. 1, 6 корп. 3;

10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 2

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.