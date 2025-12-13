Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 и 15 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 и 15 декабря.
13 декабря
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 7, 13;
10.00 — 13.00 - ул. Ушакова, 16/20.
15 декабря
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Капитана Орликовой, 5, 6, 7, 9, 13а.
9.00 — 23.00 - ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8, 10, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 14;
9.00 — 23.00 - ул. Радищева, 7, 9, 11, 13, 15.
9.00 — 23.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 6, 8, 13, 15;
9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 82.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.