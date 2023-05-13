Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 и 15 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 и 15 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6, 10, 12.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Коминтерна, 9/1.

От газоснабжения:

13 мая

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 4, 5, 6; ул. Книповича, 63, 65.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.