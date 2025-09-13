Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 и 15 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 и 15 сентября.

13 сентября

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 1, 19, 21, 23;

10.00 — 13.00 - ул. Академика Павлова, 2, 3.

15 сентября

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 10;

10.00 — 13.00 - ул. Шмидта, 1/1;

11.30 — 14.00 - пер. Якорный, 10;

11.30 — 14.00 - ул. Шмидта, 3;

13.00 — 15.00 - ул. Крупской, 60;

13.00 — 15.00 - ул. Шмидта, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.