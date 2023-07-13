Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 июля.

Ремонт котельной:

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 12.00 2 июля до выполнения работ 18 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;

с 16.15 12 июля до выполнения работ 19 июля - пер. Терский, 9.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Ломоносова, 2, 6, 8, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 21/10.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 25 корп. 1, 25 корп. 2;

9.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 38/28;

9.00 — 19.00 - ул. Серафимовича, 1, 4, 5, 6, 7, 10-11, 12, 15, 18, 19, 25; ул. Шолохова, 1, 3, 5, 6а, 10 – 12а, 14, 14а, 16, 17, 22, 26, 34; ул. Чапаева, 10-10а; ул. Фурманова, 10 - 11, 15;

13.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 20 корп. 2.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 21/10;

12.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 14;

14.00 — 17.00 - ул. Ломоносова, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.