Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 6 июня до выполнения 13 июня — опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

с 13 июня до выполнения 15 июня — опрессовка теплосети котельной р. Абрам-Мыс (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 19 домов;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 144 дома;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 15 домов;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» после окончания отопительного сезона — 21 дом;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» после окончания отопительного сезона — 25 домов;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» после окончания отопительного сезона — 8 домов;

с 13 июня до выполнения 19 июня — опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 13 июня до выполнения 19 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона — 34 дома;

С 13.06.2023 г. до выполнения 19.06.2023 г. — опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона — 145 домов.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 18.00 - ул. Павлова – 16.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова - 28 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.