Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 марта.
От теплоснабжения:
9.00 – 15.30 - ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9;
9.30 – 15.30 - ул. Чумбарова – Лучинского, 27.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а; ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5; ул. Свердлова, 12 корп. 4;
10.00 – 15.00 - просп. Кольский, 60.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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