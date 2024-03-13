Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 марта.

От теплоснабжения:

9.00 – 15.30 - ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9;

9.30 – 15.30 - ул. Чумбарова – Лучинского, 27.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а; ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5; ул. Свердлова, 12 корп. 4;

10.00 – 15.00 - просп. Кольский, 60.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.