Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 марта.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 23.00 - ул. Промышленная, 4, 4/1, 6, 10, 10а, 12 корп. 2, 13, 13а, 16, 18, 18/5, 19, 20, 20 корп. 2, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 38;

9.30 — 23.00 - ул. Восточно-объездная дорога, 214.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Кирпичная, 6, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 9, 9а, 11;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78/1;

10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.