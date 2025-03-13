Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 марта.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 23.00 - ул. Промышленная, 4, 4/1, 6, 10, 10а, 12 корп. 2, 13, 13а, 16, 18, 18/5, 19, 20, 20 корп. 2, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 38;
9.30 — 23.00 - ул. Восточно-объездная дорога, 214.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Кирпичная, 6, 12.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 9, 9а, 11;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78/1;
10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.