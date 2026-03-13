Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 марта 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18/3;
9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 11;
9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 11а;
9.00 — 17.00 - пер. Флотский, 3, 5;
9.00 — 17.00 - пер. Рыбный, 8, 9;
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 94.
От электроснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 34.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 4, 6, 8;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 14 корп. 3, 16/9;
10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 1а, 6а, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.