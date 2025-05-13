Цены на коммунальные услуги могут вырасти на 10 процентов к концу годаЛьгота круглый год: скидка 50 процентов для школьников на проезд в поездах станет постоянной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 мая.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Крупской, 8, 10 - 14, 30 - 32, 34, 36, 38;

9.00 — 23.00 - просп. Ленина, 70.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 55, 59, 61/1;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 43, 45, 47, 47а;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Пономарёва, 5.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - пер. Терский, 3;

9.00 — 15.00 - ул. Октябрьская, 26;

9.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 27, 27а.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 1;

11.00 — 15.00 - ул. Загородная, 24;

12.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 44.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Битва коалиций. Вторая мировая война». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Мурманскому бизнесу не хватает работников в секторе добычи сырья, HR-сфере и строительстве-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: большинство сигналов северян в соцсетях касаются ям на дорогах и уборки дворов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»