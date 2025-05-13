Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Крупской, 8, 10 - 14, 30 - 32, 34, 36, 38;
9.00 — 23.00 - просп. Ленина, 70.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 55, 59, 61/1;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 43, 45, 47, 47а;
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Пономарёва, 5.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - пер. Терский, 3;
9.00 — 15.00 - ул. Октябрьская, 26;
9.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 27, 27а.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 1;
11.00 — 15.00 - ул. Загородная, 24;
12.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 44.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.