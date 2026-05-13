Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 мая 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Старостина, 1, 3, 5;

13.30 — 14.30 - ул. Сполохи, 5, 7, 8, 10, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 16 корп. 2, 18, 20;

10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 22/33, 24/26, 26, 28, 30, 32/19;

10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 72.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 — 15.00 - ул. Марата, 23.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 75, 73, 71, 69/51;

9.30 — до выполнения работ - ул. Генерала Фролова, 22;

9.30 — до выполнения работ - ул. Академика Павлова, 42/20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

