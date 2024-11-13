Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 ноября.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Капитана Маклакова, 44, 52;
12.00 — 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 49; ул. Скальная, 24.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.59 - ул. Володарского, 14, 14а, 16; просп. Ленина, 79;
9.00 — 17.00 - пр. Автомобилистов, 2, 6; ул. Южная, 1а.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Виктора Миронова, 1, 4, 6;
10.00 — до выполнения - просп. Кольский, 78, 80-84;
10.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9/3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.