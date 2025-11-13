АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУОтгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Генерала Щербакова 3, 5, 7, 9, 12, 14;

9.00 — 16.00 - просп. Кольский 131а, 129/1;

9.00 — 17.00 - ул. Крупской 30, 32, 34, 36, 38.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15;

9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13, 15/1, 15/2, 17/2, 19, 21, 23/2, 25, 27, 29, 31;

9.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова 1/7, 2/1, 3а, 4а;

9.00 — 15.00 - ул. Подстаницкого 1;

9.00 — до выполнения работ - ул. Папанина 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23;

9.00 — до выполнения работ - просп. Ленина 93, 95, 99, 101, 102;

9.00 — до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 8;

9.00 — до выполнения работ, ул. Октябрьская 2а.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова 10;

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Егорова 19.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Полярные зори 42, 43/1, 45/1;

9.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев 49, 51, 53, 55.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
