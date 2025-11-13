Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Генерала Щербакова 3, 5, 7, 9, 12, 14;
9.00 — 16.00 - просп. Кольский 131а, 129/1;
9.00 — 17.00 - ул. Крупской 30, 32, 34, 36, 38.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15;
9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13, 15/1, 15/2, 17/2, 19, 21, 23/2, 25, 27, 29, 31;
9.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова 1/7, 2/1, 3а, 4а;
9.00 — 15.00 - ул. Подстаницкого 1;
9.00 — до выполнения работ - ул. Папанина 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23;
9.00 — до выполнения работ - просп. Ленина 93, 95, 99, 101, 102;
9.00 — до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 8;
9.00 — до выполнения работ, ул. Октябрьская 2а.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова 10;
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Егорова 19.
От газоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Полярные зори 42, 43/1, 45/1;
9.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев 49, 51, 53, 55.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.