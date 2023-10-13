Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 23.00 12 октября до 6.00 13 октября - ул. Шабалина, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ул. Героев Рыбачьего, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
с 8.30 до выполнения работ - пр-д Северный, 5;
9.00 — 17.00 - ул. Самойловой, 8;
10.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1.
От горячего водоснабжения:
с 10.30 12 октября до выполнения работ 13 октября - ул. Бабикова, 14.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Гвардейская, 22, 24.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Дзержинского, 2/33; б-р. Театральный, 7; ул. Чумбарова-Лучинского, 12, 16; ул. Полухина, 9а.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Софьи Перовской, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.