Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 октября.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 32/1, 36/1, 36а, 40д, 40а/1, 40а /2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.