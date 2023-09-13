Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 13.00 12 сентября до выполнения работ - ул. Капитана Тарана, 1, 3; ул. Полярные Зори, 30, 34;
9.00 — 18.00 - пр-д. Северный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25;
10.00 — 12.00 – просп. Героев-североморцев, 62.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 48 корп. 1, 50.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.