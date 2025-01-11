Мурманская область. Арктика (16+)11.01.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 января.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарёва, 8;
9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 5, 9а;
9.00 — 17.00 - ул. Пархоменко, 3, 5.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Шабалина, 8, 25а.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Старостина, 59/2;
11.00 — 14.00 - ул. Старостина, 61/1;
12.00 — 15.00 - ул. Старостина, 63.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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