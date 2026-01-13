Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 января 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Каменная, 2/1, 2/2, 2/3;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 65, 67, 69;

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.