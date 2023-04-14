Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Инженерная, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 37, 39, 40; ул. Книповича, 40, 42.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Зелёная, 37, 39, 41, 45, 62, 64;

9.00 — 15.00 - ул. Коминтерна, 11/2; ул. Профсоюзов, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.