Мурманская область. Арктика (16+)14.04.23 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Инженерная, 12.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 37, 39, 40; ул. Книповича, 40, 42.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Зелёная, 37, 39, 41, 45, 62, 64;
9.00 — 15.00 - ул. Коминтерна, 11/2; ул. Профсоюзов, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Ольга
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Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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