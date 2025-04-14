Мурманская область. Арктика (16+)14.04.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 апреля.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 17.00 - пер. Терский, 15/15.
От теплоснабжения:
8.50 - 12.00 - ул. Первомайская, 2, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
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Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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