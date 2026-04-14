Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 апреля 2026 года.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

9.00 — 15.00 - пер. Арктический, 6, 10, 12, 14, 16;

9.00 — 15.00 - ул. Сафонова, 19, 20/2, 21, 22/33, 23а.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - пер. Якорный, 2, 4;

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 166, 168;

9.00 — 17.00 - ул. Профсоюзов 17/12;

9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 10.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Пригородная, 1, 1а, 17а, 18, 39а, 43;

9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 17;

9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 4;

9.00 — 17.00 - пр. Флотский, 3;

9.00 — 17.00 - ул. Фестивальная, 21;

9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 6;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78 корп. 4;

10.00 — 15.00 - ул. Полухина, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.