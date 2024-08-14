Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 1 августа до выполнения работ 14 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной по ул. «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов.

Опрессовка теплосети:

с 12 августа до выполнения работ 15 августа – опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельной «Роста» - 114 домов.

Гидравлические испытания котельной:

с 13 августа до выполнения 19 августа — гидравлические испытания котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Подгорная, 16, 22;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 4, 6, 12, 18, 22, 24;

9.00 — 16.00 - ул. Фестивальная, 7;

9.00 — 16.00 - ул. Калинина, 19, 27;

9.00 — 16.00 - ул. Марата, 9, 11, 13а.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 28, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.