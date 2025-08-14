Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до окончания работ - ул. Прибрежная, 6, 25, 23;

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9/3, 9/4, 9/5;

9.00 — 24.00 - ул. Капитана Буркова, 33, 35, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.