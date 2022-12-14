Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 декабря.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Книповича, 59, 61 корп. 1, 63, 49 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Осипенко, 10, 14, 14а; ул. Героев Рыбачьего, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 80, 82, 88.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.