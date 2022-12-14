Мурманская область. Арктика (16+)14.12.22 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 декабря.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Книповича, 59, 61 корп. 1, 63, 49 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Осипенко, 10, 14, 14а; ул. Героев Рыбачьего, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
От газоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 80, 82, 88.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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