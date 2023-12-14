Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Крупской, 13;
9.00 – 17.00 – пр-д Михаила Бабикова, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
9.00 – 23.00 - ул. Академика Книповича, 61 корп. 1.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - просп. Кирова, 28, 28в, 56, 58;
10.00 – 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 25, 27, 29;
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 43.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1;
10.00 – 12.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 11 корп. 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.