Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 февраля 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова, 16;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4;

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.