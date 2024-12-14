Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 и 16 декабря.
14 декабря
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 53, 53а, 24 б.
От электроснабжения:
10.00 — 24.00 - ул. Старостина, 35; ул. Свердлова, 72; ул. Академика Книповича, 61/2, 33/2; пр. Ивана Халатина, 14.
16 декабря
От электроснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Заводская, 3а.
От теплоснабжения:
9.30 — 16.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 7.
От горячего водоснабжения:
11.00 — до выполнения, ул. Гончарова, 9;
9.00 — 18.00 - ул. Полины Осипенко, 2;
9.00 — 17.00 - пр. Михаила Ивченко, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.