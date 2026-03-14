Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 и 16 марта 2026 года.
14 марта
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 11, 17, 17а.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б;
10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 9/1;
10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 37, 39.
16 марта
От теплоснабжения:
9.30 — 17.00 - ул. Кирпичная, 6, 8, 12;
9.30 — 17.00 - ул. Александра Невского, 94, 96;
9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.