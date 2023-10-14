Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 и 16 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
14 октября
с 23.00 14 октября до выполнения работ - пр-д Связи, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22; ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
От горячего и холодного водоснабжения:
с 13.30 13 октября до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 49;
10.00 – 16.00 - ул. Самойловой, 8.
От холодного водоснабжения:
14 октября
9.00 – 16.00 - пер. Терский, 4, 7а, 9, 13, 15/15; ул. Пищевиков, 2; ул. Загородная, 13; ул. Челюскинцев, 26а, 28а.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Бочкова, 8, 13, 19, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.