Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 и 16 сентября.

На 14 сентября

От холодного водоснабжения:

10.00 — 17.00 - ул. Подстаницкого, 1, 4, 6;

10.00 — 17.00 - ул. Юрия Гагарина, 21;

10.00 — 17.00 - ул. Мира, 5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Павлова, 2, 3;

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 1, 19, 21, 23.

На 16 сентября

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Георгия Седова, 10-12, 14, 14а.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения, ул. Карла Маркса, 23/51.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.