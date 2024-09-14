Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 и 16 сентября.
На 14 сентября
От холодного водоснабжения:
10.00 — 17.00 - ул. Подстаницкого, 1, 4, 6;
10.00 — 17.00 - ул. Юрия Гагарина, 21;
10.00 — 17.00 - ул. Мира, 5.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Павлова, 2, 3;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 1, 19, 21, 23.
На 16 сентября
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Георгия Седова, 10-12, 14, 14а.
От горячего водоснабжения:
9.00 — до выполнения, ул. Карла Маркса, 23/51.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.