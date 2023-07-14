Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 июля.

Ремонт котельной:

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 12.00 2 июля до выполнения работ 18 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;

с 16.15 12 июля до выполнения работ 19 июля - пер. Терский, 9.

с 9.00 14 июля до выполнения работ - пр-д Северный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Павлика Морозова, 4а.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Александра Невского, 69/51;

9.00 — 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 2;

17.30 — 18.30 - ул. Александра Невского, 92.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 7;

10.00 — 13.00 – просп. Ленина, 84, 86.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Воровского, 11;

14.00 — 17.00 – просп. Кирова, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14010-kommunalnyy-chas-v-centre-vnimaniya-gotovnost-k-novomu-otopitelnomu-sezonu-i-soderzhanie-territoriy/