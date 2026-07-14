Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 июля 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 8;
10.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 14.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9;
9.00 — 23.00 - ул. Инженерная, 3, 5, 7, 12;
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 154, 156;
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 46.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.