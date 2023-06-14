Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 13 июня до выполнения 15 июня — опрессовка теплосети котельной р. Абрам-Мыс (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 19 домов;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 144 дома;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 15 домов;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» после окончания отопительного сезона — 21 дом;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» после окончания отопительного сезона — 25 домов;

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» после окончания отопительного сезона — 8 домов;

с 13 июня до выполнения 19 июня — опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 13 июня до выполнения 19 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона — 34 дома;

с 13 июня до выполнения 19 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона — 145 домов;

с 15 июня до выполнения 28 июня — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 июня до выполнения работ - б-р Театральный, 8; ул. Воровского, 19, 21; ул. Карла Либкнехта, 21/22, 23, 23а, 25; ул. Октябрьская, 22, 24; ул. Самойловой, 4, 6; ул. Челюскинцев, 18/20 – 20;

с 13 июня до выполнения работ – просп. Ленина, 15; ул. Полярные Зори, 5, 7, 9, 11;

с 9.00 13 июня до 16.00 19 июня - ул. Полярные Зори, 8, 10;

с 14.30 13 июня до выполнения работ 19 июня - ул. Миронова, 12;

9.00 — 15.00 - ул. Ивченко, 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Промышленная, 4 корп. 1, 10 - 13, 15, 18, 20 - 23, 24, 25, 26, 28.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Молодежная (р-н. Росляково), 16;

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 49; ул. Сафонова, 20/2.

От электроснабжения:

с 15.20 13 июня до выполнения работ – просп. Ленина, 44.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.