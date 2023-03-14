Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - пер. Дальний, 7, 9, 12, 14, 16; ул. Павлова, 45, 47, 49, 51; ул. Радищева, 78.

От горячего водоснабжения:

с 13.30 13 марта до выполнения работ 17 марта - ул. Книповича, 43;

с 9.00 14 марта до 17.00 16 марта - ул. Капитана Копытова, 9.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 14 марта до выполнения работ - ул. Зелёная (р-н. Росляково), 2;

9.00 — 12.00 - ул. Радищева, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 15, 24, 26; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1;

10.00 — 16.00 - ул. Октябрьская, 23.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Калинина, 28; ул. Халатина, 11, 13; ул. Чумбарова-Лучинского, 8, 10;

9.00 – 12.00 - в связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-441. Отключение электроэнергии коснётся объектов, расположенных по следующим адресам: водонапорная колонка в районе дома № 45 по ул. Калинина; ул. Калинина, 28, 45; торговый павильон «Елан» (в районе дома №6 по ул. Чумбарова-Лучинского); ул. Чумбарова-Лучинского, 8, 10; проезд Ивана Халатина, 11, 13; гаражно-строительный кооператив «Автогородок» №101; гаражно-строительный кооператив «АГ-120» и атокооператив №159.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: ул. Калинина, 36 и просп. Героев-североморцев, 38, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-447, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от 2 секции шин РУ-0,4 ТП-447.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: Чумбарова-Лучинского, 6, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-447, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от РУ-0,4 ТП-480.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.