Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Юрия Смирнова, 16, 20, 22;

9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25;

9.00 — 17.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20, 22.

От горячего водоснабжения:

10.00 — до выполнения работ - ул. Виктора Миронова, 1.

От теплоснабжения:

11.00 — 15.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 9, 9а, 11;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1;

10.00 — 15.00 - просп. Кирова, 19/24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.