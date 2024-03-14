Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Юрия Смирнова, 16, 20, 22;
9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25;
9.00 — 17.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20, 22.
От горячего водоснабжения:
10.00 — до выполнения работ - ул. Виктора Миронова, 1.
От теплоснабжения:
11.00 — 15.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 9, 9а, 11;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1;
10.00 — 15.00 - просп. Кирова, 19/24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.