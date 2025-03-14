Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Карла Маркса, 43.

От электроснабжения:

0.00 — 8.00 - ул. Скальная, 13а, 15а, 15, 17, 19, 21, 23б, 25, 27, 29, 31;

0.00 — 8.00 - ул. Мира, 25, 27;

10.00 — 12.00 - просп. Кольский, 167;

10.30 — 12.30, ул. Крупской, 62;

13.00 — 16.00 - просп. Кольский, 97/2.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 1а, 6а, 7, 7а, 7б;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 13;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 12/4, 14/1;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 11, 13;

10.00 — 15.00 - ул. Комсомольская, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.