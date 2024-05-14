Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — до выполнения работ - ул. Воровского, 14, 18, 19, 20, 21.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 16.00 - просп. Ленина, 25.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44;

9.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 5, 15а.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 59, 61/1, 61/2;

9.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 22/23, 24/26, 26, 28, 30, 32/19.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 14, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Фурманова, 11, 15;

9.00 — 17.00 - ул. Пархоменко 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.